Ha rivoluzionato il mondo della pornografia anche grazie a un'emergenza sanitaria, ma a soli 43 anni si è dovuto arrendere a un tumore aggressivo. Il corpo ha mollato Leonid Radvinsky, l'uomo che si è arricchito proprio grazie al corpo. Anzi, ai corpi. Quelli di milioni di persone, per lo più donne, che su OnlyFans si mettono ogni giorno in mostra a pagamento, grazie alla modalità pay-per-view. Paga e guarda. E i guardoni sono stati i finanziatori di Radvinsky, che ha finito la sua esistenza con un patrimonio personale di 4,7 miliardi di dollari, che ne fa secondo Forbes il 908° uomo più ricco del mondo. Una fortuna costruita su un modello di business controverso, che ha attirato su di lui molte critiche nel corso della sua tempestosa escalation. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Radvinsky, l'uomo di OnlyFans. Con lui la pornografia è diventata casalinga

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