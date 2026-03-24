addio a jospin socialista plurale

Lionel Jospin, importante figura del socialismo francese, è morto domenica all’età di 88 anni. A due riprese segretario del Ps, ministro nel secondo mandato di Mitterrand, primo ministro dal 1997 al 2002 alla guida di un governo di “sinistra plurale”, ha approvato molte riforme: le 35 ore, la copertura sanitaria universale (anche per i sans papiers), il Pacs per le coppie non sposate, il passaggio da 7 a 5 anni del mandato presidenziale e anche la creazione della Fondazione per la memoria della Shoah. La sua carriera politica si è fermata brutalmente nel 2002, quando viene escluso dal ballottaggio alle presidenziali, a causa di troppi candidati di sinistra al primo turno: la battaglia, che ha segnato profondamente la politica francese, è stata tra Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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