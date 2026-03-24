Addio a Gino Paoli suonò a Bergamo l’ultima volta nel 2007

Da ecodibergamo.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore genovese è deceduto nella notte tra il 23 e il 24 marzo. La sua ultima esibizione a Bergamo risale al 2007, quando si esibì al Teatro Creberg in un concerto sperimentale che univa elementi di rock e jazz, accompagnato dal musicista Enrico Rava. Questo evento rappresentò l’ultimo ritorno della sua musica nel territorio bergamasco.

IL LUTTO. Il cantautore genovese è morto nella notte tra il 23 e il 24 marzo. L’ultima apparizione in terra bergamasca 19 anni fa al Teatro Creberg in un concerto sperimentale a cavallo tra rock e jazz, sul palco con Enrico Rava. Tra gli anni Sessanta e Settanta, insieme a colleghi come Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Luigi Tenco e Fabrizio De André, Paoli fu uno dei più influenti e rispettati cantautori della «scuola genovese». Con la sua scomparsa si chiude una stagione fondamentale della musica italiana del Novecento. L’ultima volta a Bergamo il cantautore è salito sul palco del Creberg Teatro nel 2007 per un concerto sperimentale, un incontro tra canzone d’autore e musica jazz. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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