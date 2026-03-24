Addio a Gino Paoli scrisse Sapore di sale guardando la spiaggia di Capo d' Orlando

È morto Gino Paoli, noto cantante e compositore, all'età di 91 anni. Nel 1963, ha scritto la canzone

Il celebre artista si è spento la notte scorsa a 91 anni. Nel 1963 il soggiorno nella cittadina tirrenica e l'improvvisa ispirazione C'era un legame stretto tra Gino Paoli, morto la scorsa notte a 91 anni, e il territorio messinese. Nel 1963 l'artista genovese compose infatti la celeberrima “Sapore di Sale” guardando la spiaggia di Capo d'Orlando. Paoli raggiunse la cittadina tirrenica per un concerto e si fermò con dei pescatori in una casupola sull'arenile. Un'esperienza semplice ma altamente toccante per il cantante che poco dopo, tornato a Genova, si mise al piano e di getto scrisse i versi di una delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com