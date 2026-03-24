Il 24 marzo 2026 è deceduto un noto artista di 91 anni. Nel corso della sua vita, ha avuto un legame particolare con le automobili, che ha definito come una

Arrivano anche dal mondo dello sport ("Finito il tempo di cantare insieme" ha scritto il Genoa sui suoi profili social personali) alcuni dei messaggi di cordoglio per la scomparsa di Gino Paoli, autentica leggenda della musica italiana, venuto a mancare nella notte fra lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026 all'età di 91 anni. Nato a Monfalcone, ma cresciuto a Genova, città alla quale è sempre rimasto profondamente legato, è stato uno tra i cantautori italiani più importanti del Novecento, autore di capolavori come Il cielo in una stanza e Sapore di sale. Oltre alla musica, a cui ha dedicato tutta la sua vita, Paoli ebbe molte altre passioni, che visse sempre pienamente, tra cui sicuramente ci fu quella per i motori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Gino Paoli: le auto, gli incidenti e quella "lunga storia d'amore" a quattro ruote

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