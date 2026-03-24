Addio a Gino Paoli il cordoglio della politica | ‘Trasformava la vita quotidiana in poesia e melodia’

L’Italia si congeda da Gino Paoli, figura di spicco nel panorama della musica italiana. La sua voce e le sue composizioni sono state riconosciute come parte integrante della cultura nazionale. Numerosi rappresentanti delle istituzioni hanno espresso cordoglio e ricordo per il suo contributo artistico. La sua morte ha suscitato reazioni di solidarietà e rispetto tra i vari settori pubblici e privati.

L’Italia salutaGino Paoli, voce inconfondibile e figura simbolo della canzone d’autore. Il cantautore si è spento nella notte tralunedì 23 e martedì 24 marzo 2026,all’età di 91 anni. Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, aveva trovato aGenovala sua vera casa artistica e umana, diventandone uno degli interpreti più profondi. Con lui se ne va non solo un grande musicista, ma unmodo unico di raccontare la vita,fatto di parole semplici e verità che arrivavano dritte al cuore. “Addio grandissimo Gino”, ha scritto sui social il vicepremierMatteo Salvini,accompagnando il messaggio con una sua foto. Più articolato il ricordo diAntonio Tajani,vicepremier e ministro degli Esteri:“Ci lascia un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace ditrasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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