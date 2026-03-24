addio a gino paoli il cantautore eletto deputato a caserta

E’ deceduto a 91 anni il noto cantautore, autore di brani celebri come “Il cielo in una stanza”, “Sapore di Sale” e “Una lunga storia d’amore”. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel panorama musicale italiano. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, caratterizzandosi per melodie che hanno segnato più generazioni.

Aveva 91 anni. Il ricordo della Camera della sua proposta di legge sugli incentivi per i giovani artisti E’ morto Gino Paoli. Il cantautore, autore di successi indimenticabili come “Il cielo in una stanza”, “Sapore di Sale” e “Una lunga storia d’amore”, si è spento a 91 anni. C’è un fil rouge che lega la vita dell’artista genovese alla provincia di Caserta. Nel 1987, infatti, Paoli venne eletto deputato della X Legislatura nelle liste del Partito Comunista Italiano nella circoscrizione di Napoli-Caserta. “Addio a un grande maestro della musica italiana. Ha saputo trascinare la musica italiana verso la modernità. È stato protagonista di una vera e propria rivoluzione culturale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com