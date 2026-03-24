Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Gino Paoli, figura di spicco della canzone d’autore. Nato a Capo d’Orlando, ha scritto brani diventati classici, tra cui “Sapore di sale”. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi album e collaborazioni che hanno lasciato un segno nel panorama musicale nazionale. La sua morte segna la fine di un’epoca per la musica italiana.

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Gino Paoli, uno degli ultimi grandi protagonisti della stagione d’oro della canzone d’autore. Con lui se ne va una voce intensa, capace di raccontare l’amore, la malinconia e il tempo che passa con una profondità rara. Ma in Sicilia, e in particolare a Capo d'Orlando, in provincia di Messina, il suo ricordo avrà sempre un sapore speciale. Fu proprio il borgo marinaro di San Gregorio ad ispirare quella che è considerata una delle canzoni d’amore più belle di sempre, “Sapore di sale”, divenuta nel tempo un classico intramontabile della musica italiana. A raccontarlo era stato lo stesso Paoli in una intervista e poi, più recentemente, nel suo libro Cosa farò da grande, i miei primi 90 anni, dove dedicò un’intera pagina alla genesi del brano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Addio a Gino Paoli: a Capo d'Orlando nacque l’ispirazione di “Sapore di sale”

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com