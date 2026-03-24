Addimuru vivere con le zie | a Porto Empedocle si presenta il libro di Elio Di Bella

Un viaggio nella memoria tra affetti familiari e immagini di una Sicilia che non c’è più ma che continua a vivere nei ricordi. È questo il cuore di “Addimuru. Vivere con le zie”, il libro di Elio Di Bella che sarà presentato mercoledì 25 marzo alle 17,30 all’hotel dei Pini a Porto Empedocle. Il volume, pubblicato da Medinova, accompagna il lettore dentro un mondo fatto di case popolari, cortili, relazioni familiari e piccoli riti domestici. Al centro ci sono i ricordi dell’autore bambino, raccontati con uno stile che alterna ironia e nostalgia, trasformando esperienze personali in un patrimonio collettivo. La presentazione sarà anche un momento di incontro e condivisione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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