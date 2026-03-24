Acilia riapre il capolinea bus davanti alla Metromare

Ripristinata anche la fermata numero 76675, riportando così a pieno regime un nodo importante per il trasporto pubblico del territorio Ostia, 24 marzo 2026 – Nel X Municipio sono terminati i lavori di riqualificazione dell’area di capolinea per le linee bus 04B, 012, 017 e 063 davanti alla stazione Metromare di Acilia. Concluso l’intervento, è stata ripristinata anche la fermata numero 76675, riportando così a pieno regime un nodo importante per il trasporto pubblico del territorio. L’intervento ha riguardato la riqualificazione complessiva del capolinea, con il rifacimento della sede stradale dell’intera area. I lavori hanno previsto anche... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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