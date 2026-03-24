Acf a Roma alla giornata Figc dedicata al Safeguarding

L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto operativo su un tema centrale per il sistema sportivo In rappresentanza del club erano presenti il presidente Massimo Anselmi e la referente Safeguarding dell’ACF Arezzo, Maria Luisa Lapini. Alla giornata ha partecipato anche Luigi Alberto Dini, presente in qualità di consigliere della Divisione Serie B Femminile. I nostri rappresentati, nel corso della giornata, hanno avuto la possibilità di incontrare e confrontarsi con la Presidentessa della Divisione Serie B Femminile Laura Tinari. L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto operativo su un tema centrale per il sistema sportivo, con particolare attenzione alla tutela dei tesserati, alla diffusione di ambienti sicuri e inclusivi e alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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