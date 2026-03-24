Accumulo di rifiuti indifferenziati in via Calamandrei | Si rischia un' infestazione da ratti

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice che riguarda via Piero Calamandrei: “Da alcune settimane sono presenti svariati sacchi di rifiuti indifferenziati ammucchiati di fianco ai bidoni dell’indifferenziata e dell'umido a uso esclusivo di un ristorante. Nonostante molte segnalazioni ad Hera, sia tramite l'app il Rifiutologo, sia telefonicamente, la situazione è rimasta invariata. A questo punto si rischia anche un infestazioni da ratti”. Degrado nell'area camper: "Un luogo orrendo, pieno di feci. Poi dicono che Marina muore" Raccolta rifiuti, la protesta: "Cassonetti messi in mezzo alla strada, come è possibile?" 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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