Era consapevole che quella coltellata avrebbe potuto uccidere. Malgrado questo "costi quel che costi, pensando di non avere scelta", ma comunque "consapevole della potenzialità lesiva dell’arma che possedeva", il ragazzo aveva estratto il coltello dalla tasca e l’aveva conficcato nel petto del povero Fallou. "Non poteva non immaginare (l’imputato, ndr) che questo colpo avrebbe potuto anche provocare conseguenze irreparabili, come in effetti avvenne", scrivono i giudici del tribunale dei minori, nelle 36 pagine in cui motivano la condanna a 11 anni e sei mesi per il giovanissimo assassino, all’epoca dei fatti sedicenne come la sua vittima, Fallou Sall, colpito al cuore durante una rissa la sera del 4 settembre del 2024 in via Piave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellò a morte Fallou: "Viveva un momento difficile. Ma era consapevole di uccidere"

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