A1 donne Novara resiste un set | Conegliano in finale in attesa di Scandicci-Milano

A Novara, l'Imoco Conegliano ha vinto la semifinale in tre set, assicurandosi un posto in finale. La squadra veneta ha concluso la serie contro le avversarie piemontesi e si prepara ad affrontare la vincente della sfida tra Scandicci e Milano. La finale scudetto si disputerà nelle prossime settimane.

In sole tre gare Conegliano conquista l’accesso alla sua ottava finale scudetto consecutiva (nel 2020 campionato interrotto per la pandemia), la nona negli ultimi undici campionati, decima in totale. Nulla da fare per l’Igor Novara, che si ferma per il quarto anno di fila in semifinale, sempre ad opera delle pantere. Conegliano, senza Zhu, parte male con 9 errori nel primo set (6 al servizio), Novara, a sua volta senza Tolok per un problema ad una spalla, gioca pulito e con ordine, infilando anche tre aces. L’Igor continua a sbagliare poco anche nel secondo set, ma le pantere alzano i giri del motore con Gabi (5 punti consecutivi) e Fahr. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A1 donne, Novara resiste un set: Conegliano in finale in attesa di Scandicci-Milano Articoli correlati Leggi anche: A1 donne, quarti: Milano, Novara e Conegliano partono bene. Che fatica Scandicci Serie A1 femminile: Novara-Milano e Scandicci-Conegliano in una giornata perdereIl weekend che si appresta a prendere forma nel massimo campionato femminile di pallavolo mette in primo piano scontri diretti decisivi per la... Una selezione di notizie su A1 donne Novara resiste un set... A1 donne, Novara resiste un set: Conegliano in finale in attesa di Scandicci-MilanoL'Imoco chiude la serie di semifinale con le piemontesi e conquista l'ottava finale scudetto consecutiva. Domani alle 20.30 l'altra semifinale ... gazzetta.it Gara 2 playoff: Conegliano e Milano vogliono il 2-0 in semifinale, Novara e Scandicci inseguonoLe semifinali dei play-off scudetto di Serie A1 femminile propongono un passaggio già determinante con gara 2, in una serie al meglio delle cinque partite ... oasport.it