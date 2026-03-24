Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Sbloccare il traffico cittadino e velocizzare il collegamento tra l'autostrada A6 Torino-Savona e le valli cuneesi. È l'obiettivo del contratto da 117 milioni di euro per la realizzazione della nuova Tangenziale di Mondovì in Piemonte, affidato da Anas (Gruppo Fs Italiane) al consorzio partecipato da Cossi Costruzioni (Gruppo Webuild, in quota all'80%) e Webuild (20%). L'opera, lunga circa 3 km e parte della Strada Statale SS28 “del Colle di Nava”, punta sulla tecnologia per garantire sicurezza nel tempo. Il cuore tecnologico del progetto riguarda il viadotto Ellero (240 metri). Qui verrà installato un sistema di monitoraggio strutturale continuo: una rete di sensori IoT trasformerà il ponte in un'infrastruttura "parlante". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Webuild con la controllata Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la variante di Mondovì

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