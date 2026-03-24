Noi alunni della classe 2ªB del Convitto Nazionale Giacomo Leopardi, su iniziativa di Paola Caschera, nostra professoressa di educazione fisica, abbiamo intervistato Francesca Filoni, collaboratrice della scuola che ha partecipato al viaggio della fiaccola olimpica, come tedofora nel percorso che ha attraversato Macerata assieme ad altre 14 persone. Il 4 gennaio si è svolto il tragitto maceratese e Francesca è stata la prima a portare la fiaccola. Francesca, toglici una curiosità: come si fa per essere tedoforo? Si viene selezionati per motivi particolari? Ci si candida autonomamente? "L’iscrizione è avvenuta tramite diversi sponsor: il mio compagno gestisce il distributore Eni in via Roma ed Eni è uno degli sponsor delle Olimpiadi Invernali; così, senza avere troppe aspettative, ad agosto ci siamo iscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A tu per tu con la tedofora Filoni: "Travolta da un’intensa emozione"

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