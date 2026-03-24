Durante la camminata nella brughiera, che da sedici anni si svolge all’arrivo della primavera, i partecipanti hanno potuto osservare lo stato dei lavori nell’area dove il Consorzio Forestale del Ticino ha iniziato il primo intervento di risanamento di un lembo verde tra Malpensa e Lonate. Obiettivi, l’estirpazione delle specie esotiche e infestanti nonché e la semina di Calluna vulgaris, ovvero il brugo. Organizzata dall’associazione Viva Via Gaggio, l’iniziativa ha visto la presenza anche di Maurizio Rivolta e Tiziano Zocchi del Comitato di gestione del Parco del Ticino; Marco Mapelli, presidente del Consorzio Forestale; Valentina Parco, responsabile gestione di Siti Natura 2000. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A passeggio nella brughiera: "Da migliaia di ettari a soli cento"

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