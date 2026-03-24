A Parma torna l' inverno | freddo pioggia e temperature basse col fronte artico in arrivo sulla regione

Da parmatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma e la provincia nuovamente nella morsa del maltempo. Entro la sera di mercoledì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche raggiungerà l’Emilia Romagna, con l’arrivo delle prime piogge e rovesci anche a Parma, dove sono previsti bruschi cali delle temperature e nuovamente il freddo. Sono queste le previsioni di 3bmeteo.com. Giovedì il fronte entrerà nel vivo e darà luogo a condizioni fortemente instabili, soprattutto nella prima parte della giornata, con piogge e rovesci anche temporaleschi sui settori centro-orientali e con neve in brusco abbassamento, fino a 200400m, ma a tratti anche più in basso, tanto che non sono esclusi fenomeni di graupel o pioggia mista a neve anche su tratti della Romagna, accompagnati da forti raffiche di vento da nordovest. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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