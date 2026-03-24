A New York spendono 1.000 dollari per lavare il cane e c’è chi vola in Serbia per risparmiare

A New York si spendono circa 1.000 dollari per far lavare il cane, mentre alcuni proprietari scelgono di volare in Serbia per risparmiare sui costi. Negli Stati Uniti il settore della toelettatura per animali domestici sta crescendo rapidamente, con un aumento della domanda e dei servizi offerti. La tendenza si riflette anche in pratiche di risparmio e di ricerca di alternative più economiche.

Negli Stati Uniti il business della toelettatura per animali domestici sta vivendo un’espansione senza precedenti. Secondo quanto riporta il New York Times, a Manhattan si arriva a spendere fino a mille dollari per una singola sessione di dog grooming, una cifra che testimonia come il benessere del cane sia ormai equiparato a tutti gli effetti a quello di un essere umano. Quello che un tempo era considerato semplicemente un trattamento igienico e di pulizia ha varcato i confini del wellness, trasformandosi in un vero e proprio servizio anti-invecchiamento per animali domestici. Questo fenomeno si inserisce in una tendenza più ampia: mentre... 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - A New York spendono 1.000 dollari per lavare il cane (e c’è chi vola in Serbia per risparmiare) Articoli correlati Alphabet (Google) vola su nuovo record di 4.000 miliardi di dollariAlphabet entra nel terzetto delle superstar del listino tecnologico USA, classificandosi come terza società ad entrare nel club dei "4... Mobrici: «Ero pronto ad andare a lavare i piatti in un ristorante di New York, poi il ritorno degli Oasis mi ha dato una scossa». L’intervistaDue anni di silenzio e poi una Supernova, tecnicamente l’esplosione catastrofica di una stella, per i fan degli Oasis un riferimento chiaro a quella... Contenuti utili per approfondire New York Discussioni sull' argomento A New York fino a 1.000 dollari per la dog wellness. E c'è davvero chi li spende; Esplode la 'dog wellness' in Usa, un settore da 20 miliardi di dollari; NEW YORK: LA MODA SI FARA’ MANGIARE DALLA GRANDE MELA?. Il comandante e il primo ufficiale si trovavano alla guida dell’aereo che domenica sera si è scontrato sulla pista dell’aeroporto La Guardia di New York - facebook.com facebook Anche l'Umbria in vetrina a New York con lo Stendardo di Raffaello x.com