A Napoli una cena solidale che cambia davvero le cose

A Napoli si è tenuta una cena solidale con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di bambini e famiglie che vivono con l’autismo. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti, offrendo un momento di condivisione e sostegno diretto. La serata ha previsto la preparazione e il consumo di piatti donati da diversi chef e volontari, con l’intera somma raccolta destinata a progetti di assistenza e supporto.

Un evento solidale che unisce cucina, partecipazione e impegno concreto per sostenere bambini e famiglie che affrontano ogni giorno la realtà dell’autismo Ci sono momenti che vanno oltre il semplice incontro sociale e diventano esperienze autentiche di condivisione e responsabilità. Questa iniziativa nasce proprio con questo obiettivo: trasformare lo stare insieme in un’azione concreta capace di generare valore umano. L’evento prende vita grazie all’impegno dell’Associazione Autismo in Movimento Campania, insieme al Comitato Disabilità Unite, con l’intento di costruire qualcosa che lasci un segno reale nella vita delle persone. L’incontro si terrà il 27 marzo 2026 alle ore 20:00 nella raffinata location del Bertolini’s Hall di Napoli. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati Coma Cose, Fausto: “Si erano mescolate troppo le cose…” e pubblica una canzone che parla di FrancescaAd ottobre i Coma Cose si sono separati, non solo da un punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista sentimentale. Federica Torzullo svanita all'improvviso, una perquisizione cambia le cose: indagine per omicidioOra dopo ora cresce il timore che la vicenda di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma) della quale non si hanno notizie... Napoli, cena di Natale con la Supercoppa sotto l'albero: le immagini Altri aggiornamenti su A Napoli una cena solidale che cambia... Temi più discussi: Cena degustazione tè: evento al DESCHEVALIERS Napoli; Napoli-Lecce, dal messaggio di De Bruyne alla cena di Manna: la festa azzurra continua sui social; La parola al sommelier. Gianluca Baracchi di J Japanese Restaurant, Napoli; Mappa a Napoli - Cibo. De Laurentiis-Conte, faccia a faccia vista scudetto a cena con Fiorentina-Inter: i dettagliUltime notizie SSC Napoli - Antonio Conte crede allo scudetto. Ci crede lui, e ci crede anche il presidente Aurelio De Laurentiis, soprattutto dopo Fiorentina-Inter. Partita che - secondo quanto racco ... msn.com Napoli, il 30 ottobre cena in onore di MaradonaIl 30 ottobre, a Napoli, si celebra quello che viene definito a Napoli il Natale laico: l’anniversario della nascita di Diego Armando Maradona. E se lo scorso anno, Ostaria Pignatelli ha voluto ... ilmattino.it Traffico di droga e spaccio, 6 arresti della Polizia a Napoli. Banda operava in centro di Napoli, clienti anche dalla provincia #ANSA x.com Spazio Napoli - facebook.com facebook