A Modigliana prevale il Sì il consigliere d' opposizione Cheli | Un risultato che deve fare riflettere l' Amministrazione

A Modigliana il Sì si è affermato per 35 voti, 1070 contro 1035 del No. “Un risultato che ha diviso l'opinione degli elettori sia a livello locale e nazionale, uniti però dalla scelta di partecipare ed esprimere col voto le proprie opinioni”, ha scritto sui social il sindaco Jader Dardi. “Ci è sembrato strano che un'amministrazione comunale civica, che ha preso voti da tutte le parti a larga maggioranza, si sia espressa per il No al referendum - commenta Adriano Cheli, capogruppo di minoranza ModiglianAttivAzione -. Un'amministrazione che dovrebbe rappresentare tutti coloro che l'hanno votata, indipendentemente dalle loro posizioni politiche, ha invece preso una posizione netta a favore del No. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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