A Francavilla al Mare la nona assemblea elettiva regionale di Cia Abruzzo

L'appuntamento organizzato dall'associazione di categoria è previsto mercoledì 25 marzo nell'hotel Villa Santa Maria in contrada Pretaro È programmata per mercoledì 25 marzo alle ore 9, al Villa Maria Hotel di Francavilla al Mare, la nona assemblea elettiva regionale "Dalle radici, il nostro futuro" di Cia Abruzzo. L’assemblea rappresenta un momento fondamentale di confronto e partecipazione per il mondo agricolo abruzzese. La giornata si aprirà con la relazione di apertura del presidente della Cia Abruzzo, Nicola Sichetti, e proseguirà con gli interventi dei delegati e delle istituzioni, tra cui l’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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