A FarWest, il programma di inchieste e attualità in onda su Rai 3, torna con un nuovo episodio condotto da Salvo Sottile. Come di consueto, viene approfondito un tema di attualità, questa volta dedicato all’islamizzazione della scuola. L’appuntamento è previsto per il martedì sera, con una puntata che si focalizza su aspetti legati a questa tematica.

Salvo Sottile, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di inchieste e attualità della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 24 marzo 2026. La puntata si apre con un’ inchiesta sull’islamizzazione della scuola, con classi di studenti di origine straniera che, in alcuni istituti di Milano, arrivano a rappresentare il 100% degli iscritti. Assenze collettive e scuole svuotate durante il Ramadan riaccendono il dibattito su integrazione e identità. A seguire, FarWest si sposta a Roma con il video, in esclusiva, degli episodi di violenza che si consumavano in quello che è stato definito dai media “ il garage dell’orrore ”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - A FarWest un’inchiesta sull’islamizzazione della scuola

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