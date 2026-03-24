A Dubai gestita immagine durante la guerra a Napoli non sappiamo far fronte nemmeno all’epatite

Il presidente di Sistema Trasporti Campania: ”Le sfide ordinarie e straordinarie vanno gestite pensando con una sola testa, visione globale e mettendo dentro le istituzioni competenze specifiche. Così, il rischio di implosione è sempre dietro l’angolo”. “Le sfide ordinarie e straordinarie che riguardano il delicato tema del turismo in Campania andrebbero gestite pensando con una sola testa, una visione a 360 gradi e facendo sì che nelle istituzioni e nelle amministrazioni ci siano competenze specifiche sull’argomento. Una cabina di regia unica campana è l’unica risposta che possiamo dare a una gestione frammentaria, iniqua e spesso inefficace, che costringe gli operatori a salti mortali per districarsi tra scelte diverse in pochi metri di spazio o a far fronte a crisi d’immagine che potevano essere gestite diversamente”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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