A che ora partono Vinatzer e Franzoni oggi gigante Lillehammer 2026 | n di pettorale tv streaming

Saranno due gli italiani impegnati domani nel gigante maschile di Hafjell, valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sulla pista norvegese vedremo in azione tra i pali larghi Alex Vinatzer, unico azzurro qualificato tramite la classifica di specialità (erano invitati i primi 25 della graduatoria), e anche Giovanni Franzoni, iscritto grazie al raggiungimento della soglia dei 500 punti nella WCSL assoluta. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 Obiettivo top10 alla portata sulla carta per Vinatzer, che sta attraversando però un periodo abbastanza negativo e non arriva tra i migliori dieci in gigante nel circuito maggiore dal 13 gennaio 2025 (quando fu ottavo a Val d’Isere). 🔗 Leggi su Oasport.it

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