A che ora partono Anna Trocker e Lara Della Mea oggi slalom Lillehammer 2026 | n di pettorale tv streaming

Da oasport.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia verrà rappresentata da Lara Della Mea e Anna Trocker nello slalom di Hafjell in occasione delle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Le azzurre proveranno a ben figurare tra i pali stretti in Norvegia con l’obiettivo di conquistare un buon piazzamento, ma sarà ovviamente impossibile replicare i magici successi ottenuti nell’ultimo weekend a Kvitfjell da Laura Pirovano in discesa e da Sofia Goggia in superG, conquistando in entrambi i casi anche la Coppa di specialità. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 Della Mea ha ricevuto in dote il pettorale 10 e spera di chiudere la miglior stagione della carriera con un exploit, anche se nelle ultime settimane ha fatto un po’ di fatica a tenere il passo delle più forti tra i rapid gates. 🔗 Leggi su Oasport.it

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