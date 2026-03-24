Sarà un martedì ad alta tensione quello che attende gli appassionati del grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino lancia lo sprint conclusivo delle Finali di Lillehammer. La pista di Hafjell ospita, in rapida sequenza, il gigante maschile, le due manche scatteranno alle 09:30 e alle 12:30, e lo slalom femminile, run in programma alle 10:30 e alle 13:30. Tra i pali larghi del gigante è il momento dell’atteso verdetto finale. Marco Odermatt riuscirà a calare il poker e a conquistare il quarto trofeo di una stagione strepitosa in cui è mancato solo l’oro olimpico o il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen firmerà il sorpasso in volata... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante maschile e slalom femminile Lillehammer, tv, streaming

Articoli correlati

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, tv, streamingLa Svizzera diventa il centro di gravità nell’ultimo fine settimana di gare prima dell’inizio delle Olimpiadi.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Lillehammer, tv, streamingÈ il momento di iniziare ufficialmente l’ultimo atto di una stagione lunga ed impegnativa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a A che ora lo sci alpino oggi startlist...

Temi più discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Lillehammer, startlist, streaming; Sci Alpino in TV, dove vedere la Discesa nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programma; Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: diretta integrale su HBO Max e Discovery+; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Lillehammer, startlist, streaming.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante maschile e slalom femminile Lillehammer, tv, streamingSarà un martedì ad alta tensione quello che attende gli appassionati del grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino lancia lo sprint conclusivo ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Lillehammer, startlist, streamingSiamo alla resa dei conti: respingere l'ultimo assalto della concorrenza per portare a casa un trofeo che conferirebbe senso pieno ad una stagione in cui ... oasport.it

#SofiaGoggia trionfa in superG e Dominik Paris domina a Lillehammer: Italia protagonista in Coppa di Tommaso Angelini x.com

THE WORLD IS YOURS Sofia Goggia ha VINTO la Coppa del Mondo di SuperG e ha vinto la gara nella mitica Lillehammer. Che dire Sofia delle Meraviglie WE LOVE YOU Sofia Chica Total muy portentosa Editorial facebook