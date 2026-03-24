Sabato 28 marzo alle 18, il Circolo Scherma Navacchio ospiterà la presentazione del libro “Chievo. Un delitto perfetto. La verità di Luca Campedelli”. L’evento si svolgerà a Cascina e coinvolgerà il pubblico interessato alla vicenda raccontata dall’autore. La presentazione si terrà presso la sede del circolo, senza altri dettagli sul programma o interventi previsti.

Cascina 24 marzo 2026 – Il Circolo Scherma Navacchio ospiterà, sabato 28 alle 18, la presentazione del libro “Chievo. Un delitto perfetto. La verità di Luca Campedelli”. Con l’ex presidente del Chievo ci saranno i giornalisti Fabiana Della Valle e Raffaele Tomelleri, che hanno curato il volume, il conduttore radiofonico Stefano Pantano e lo schermidore Filippo Macchi. Una serata sulla favola del Chievo, dalla Serie D alla Champions League, con la squadra di un quartiere di Verona presa a modello da mezza Europa. Poi il crollo verticale, il fallimento, la cancellazione totale. Un libro in cui Luca Campedelli si confessa a cuore aperto, come mai aveva fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Cascina arriva "Chievo. Un delitto Perfetto. La verità di Luca Campedelli"

Articoli correlati

Leggi anche: "Il delitto perfetto", Hitchcock in stato di grazia

La strana morte di Carlo XII di Svezia. È stato un delitto perfetto?Nella personalità di Carlo XII di Svezia (1682-1718) si equivalevano due doti fondamentali per un sovrano della sua epoca: l’abilità politica e...

Tutti gli aggiornamenti su Luca Campedelli

Discussioni sull' argomento A Cascina arriva Chievo. Un delitto Perfetto. La verità di Luca Campedelli; Navacchio, il Chievo si racconta al circolo.

A Cascina arriva Chievo. Un delitto Perfetto. La verità di Luca CampedelliCascina 24 marzo 2026 – Il Circolo Scherma Navacchio ospiterà, sabato 28 alle 18, la presentazione del libro Chievo. Un delitto perfetto. La verità di Luca Campedelli. Con l’ex presidente del Chievo ... lanazione.it

Chievo, un delitto perfetto: la verità di Luca CampedelliUna storia incredibile, probabilmente unica. Quella del Chievo e di una famiglia capace di portare una piccola società di un quartiere di Verona dalla Serie D alla Serie A, fino alla qualificazione in ... sportmediaset.mediaset.it

Ieri sera, al centro sportivo ‘Delle Sorgenti’, per la presentazione del suo libro: “Chievo, un delitto perfetto”, è intervenuto l’ex presidente della società gialloblù, Luca Campedelli. Moderatore dell’incontro, il giornalista Raffaele Tomelleri. Un incontro carico di si - facebook.com facebook