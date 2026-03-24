A Carpaneto lavori di manutenzione alla scuola primaria

Le prime settimane di lavoro del 2026 hanno visto coinvolta con particolare attenzione la scuola primaria di Carpaneto, che abbisognava di qualche ritocco e di qualche miglioria, per garantire ad alunni, insegnanti e personale un ambiente sicuro e più confortevole. Un primo intervento di miglioramento ha riguardato la realizzazione di tre nuove pensiline in acciaio e soprastante lastra in plexiglas trasparente, due installate in corrispondenza delle uscite di sicurezza del primo piano e una al piano terra, sul lato nord, in sostituzione di una danneggiata dagli eventi atmosferici: in questo modo si eviterà che l’acqua piovana entri nei locali direttamente interessati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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