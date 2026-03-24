A Bergamo arriva L’antidoto il nuovo libro di Claudio Cerasa direttore de Il Foglio

A Bergamo sarà presentato il nuovo libro di Claudio Cerasa, direttore de “Il Foglio”, intitolato “L’antidoto”. L’evento si terrà il 26 marzo alle ore 18 nella sala Alabastro del Centro Congressi Giovanni XXIII. La presentazione prevede la partecipazione dell’autore, che illustrerà i contenuti dell’opera. La sala può accogliere i partecipanti fino a un determinato numero di persone.

Il 26 marzo alle ore 18, nella sala Alabastro del Centro Congressi Giovanni XXIII, il direttore de “Il Foglio” Claudio Cerasa presenta il suo nuovo libro, “ L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo ”, nell’ambito delle iniziative volute dal Circolo Matteotti di Bergamo. A dialogare con lui saranno gli ex ministri Maria Elena Boschi e Angelino Alfano, l’europarlamentare Giorgio Gori. A moderare l’incontro sarà il direttore del Corriere della Sera, del dorso di Milano, Marco Castelnuovo. Il Libro. Il volume nasce come strumento di reazione culturale: un invito a guardare il presente con occhi diversi, a mettere in discussione la narrazione dominante del declino e a riscoprire le ragioni concrete per guardare al futuro con fiducia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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