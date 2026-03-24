A Bari taxi pronti allo sciopero | Situazione fuori controllo Ecco cosa sta succedendo

A Bari, i taxi sono pronti a fermarsi a causa di uno stato di agitazione proclamato dal sindacato USB. La categoria denuncia una condizione di abbandono e ha deciso di scioperare, ritenendo che la situazione sia ormai fuori controllo. La mobilitazione potrebbe coinvolgere i servizi di trasporto locale nei prossimi giorni.

A Bari il servizio taxi è pronto a fermarsi. Il sindacato USB ha proclamato lo stato di agitazione per la categoria, denunciando una condizione di abbandono che non lascerebbe più margini di manovra. Al centro dello scontro con Palazzo di Città ci sono l'abusivismo selvaggio, un piano parcheggi fermo al palo e l'incertezza sulle corsie preferenziali. Il sindacato parla di una situazione ormai fuori controllo, aggravata dal contesto internazionale e, soprattutto, dall'inerzia delle istituzioni locali. "I tassisti baresi si trovano oggi stretti in una morsa insostenibile: da un lato, una contrazione del lavoro legata a drammatici eventi internazionali dall’altro, l’assenza pressoché totale di interventi strutturali da parte dell’amministrazione comunale". 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - A Bari taxi pronti allo sciopero: "Situazione fuori controllo". Ecco cosa sta succedendo Articoli correlati Calciomercato Juve, Moretto svela alcuni dettagli sulla situazione Senesi: ecco cosa sta succedendoZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Una selezione di notizie su Bari taxi Temi più discussi: A Bari taxi pronti allo sciopero: Situazione fuori controllo. Ecco cosa sta succedendo; Bari, i lavori del Brt tagliano i parcheggi dei taxi. Scatta la protesta: Pronti allo sciopero; Il Parco della Rinascita 'mette le radici': dalla Regione i primi 700mila euro per il bosco urbano di Bari; 'Suo figlio è nei guai': le portano via oro e soldi, ma la fuga finisce sulla A16. Bari, i lavori del Brt tagliano i parcheggi dei taxi. Scatta la protesta: Pronti allo scioperoDopo piazza Massari anche in via Omodeo problemi per la sosta delle auto dei tassisti. Il presidente della cooperativa Radio Taxi Bari, Alessandro Di Bari: ... bari.repubblica.it Bari consegna le prime 4 nuove licenze taxi: pronti a rafforzare il servizio serale e notturnoSono state consegnate questa mattina presso gli uffici del settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive, in piazza Chiurlia, le prime 4 nuove licenze taxi del bando straordinario promosso ... lagazzettadelmezzogiorno.it Telesveva. . Bari, USB Taxi Bari in stato di agitazione: “Posteggi riservati a noi occupati da altri a causa di cantieri BRT e segnaletica assente” #bari #attualità #taxi #usb #protesta #brt - facebook.com facebook