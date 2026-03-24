“Oggi celebriamo un traguardo importante: i 76 anni della UGL, nata il 24 marzo 1950. Una storia lunga e significativa, fatta di impegno, di battaglie e di vicinanza concreta al mondo del lavoro". Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, in occasione del 76esimo anniversario del Sindacato. "Abbiamo scelto di festeggiare all'Archivio Centrale dello Stato, un luogo simbolico dove, proprio un anno fa, abbiamo depositato il fondo archivistico dell'UGL - continua la nota -. Un gesto che non rappresenta soltanto un omaggio alla nostra memoria, ma un atto di responsabilità verso la storia: ricostruire il nostro percorso significa rafforzare la nostra identità e rendere ancora più solido il legame tra passato, presente e futuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 76anni UGL, il segretario generale Capone: “Celebriamo una storia di battaglie e impegno al servizio dei lavoratori”

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