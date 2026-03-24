5 giochi chiave per decidere chi resta sveglio

Con l’interruzione delle competizioni nazionali di marzo, l’attenzione si concentra sui sei club ancora in corsa per evitare la retrocessione in Premier League. La pausa permette ai giocatori di riposarsi, ma le sfide decisive per mantenere il posto in massima serie sono ancora da affrontare. La lotta si fa intensa e ogni punto può fare la differenza tra la salvezza e la discesa di categoria.

2026-03-24 18:10:00 Il web non parla d’altro: La pausa per le Nazionali di marzo è arrivata e, mentre alcuni club e giocatori possono godersi un periodo di riposo, per gli ultimi sei posti della Premier League la tensione è tanta quanto sembra. Mentre la corsa per il titolo è una sparatoria nel nord di Londra contro il Manchester, la battaglia nel seminterrato ha preso una svolta surreale: il Tottenham è ufficialmente in lotta per la propria vita nella massima serie. Una rapida occhiata alla classifica ufficiale della Premier League mostra quella che sembra una sparatoria a quattro per un posto finale nella zona di rilascio. Con Lupi (17 punti) e Burnley (20 punti) necessita di un miracolo, l’attenzione si sposta su West Ham (29 punti), Tottenham (30 punti), Foresta di Nottingham (32 punti) e Leeds United (33 punti). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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