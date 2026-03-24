30 Libri in 30 Giorni fa tappa a Cefalù | si presenta Il custode invisibile

Nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si terrà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 17 al Cinema Di Francesca, a Cefalù, la presentazione del volume di Sara Favarò “Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale”, edito dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani. Sarà presente l’autrice. “Il Custode Invisibile” non è un saggio tecnico, non è un trattato filosofico e non è nemmeno un’opera di fantasia. È qualcosa di diverso, qualcosa che sfugge alle definizioni tradizionali: un racconto-inchiesta che nasce da un dialogo autentico tra la scrittrice e giornalista Sara Favarò e l’Intelligenza Artificiale, alla quale dà il nome di “Iako”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: “Il custode invisibile": all’Istituto comprensivo di Alia si presenta il libro di Sara Favarò

Leggi anche: Alessandro Borghese fa tappa a Cefalù con 4 Ristoranti

Contenuti utili per approfondire 30 Libri in 30 Giorni fa tappa a Cefalù...

Temi più discussi: RISCOPRIRE LA BELLEZZA DELLA LETTURA CON 30 LIBRI IN 30 GIORNI; 30 libri in 30 giorni: la presentazione dell'ultimo lavoro di Fabrizio Giuffrè apre la rassegna; Cefalù, nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale; Palermo, per 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume Le Ville della Piana dei Colli.

30 libri in 30 giorni: torna l’iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della letturapoliticamentecorretto.com - 30 libri in 30 giorni: torna l’iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura ... politicamentecorretto.com

Cefalù, nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza ArtificialeNell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si terrà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 17,00 presso il Cinema Di Francesca in Corso Ruggero, 65 a Cefalù, la presentazione del volume di Sara Favarò ... esperonews.it

SE L'APPETITO VIENE MANGIANDO... LA VOGLIA DI LIBRI VIENE LEGGENDO!!! BUONA GIORNATA E BUONA LETTURA A TUTTI!! facebook

Consigli pratici per creare il tuo Poetcore domestico, con libri, superfici tattili e quel tocco di imperfezione x.com