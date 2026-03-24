30 Libri in 30 Giorni fa tappa a Cefalù | si presenta Il custode invisibile

Da palermotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si terrà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 17 al Cinema Di Francesca, a Cefalù, la presentazione del volume di Sara Favarò “Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale”, edito dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani. Sarà presente l’autrice. “Il Custode Invisibile” non è un saggio tecnico, non è un trattato filosofico e non è nemmeno un’opera di fantasia. È qualcosa di diverso, qualcosa che sfugge alle definizioni tradizionali: un racconto-inchiesta che nasce da un dialogo autentico tra la scrittrice e giornalista Sara Favarò e l’Intelligenza Artificiale, alla quale dà il nome di “Iako”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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