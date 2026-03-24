26 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 26 marzo rappresenta il 85º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Le persone nate in questa data sono descritte come sensibili e intense, con una particolare attitudine a comunicare emozioni profonde. L’almanacco di oggi fornisce previsioni e dettagli legati ai vari segni zodiacali, offrendo indicazioni specifiche per ciascun segmento.

Il 26 marzo è l’85º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e intenso, con una forte capacità di esprimere emozioni profonde e di lasciare un segno duraturo. Fatti salienti: Nel 1827 muore a Vienna Ludwig van Beethoven, tra i più grandi compositori della musica classica. Al suo funerale partecipa una folla immensa, segno della fama e dell’ammirazione che già in vita circondavano il genio della sua musica. Il cielo mantiene l’energia del Sole in Ariete, che spinge all’azione e alla chiarezza. La Luna rende la giornata più pratica: meno sogni, più decisioni concrete. ARIETEAmore – Il mattino parte con entusiasmo e voglia di dire ciò che senti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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