Il giornalista e tifoso juventino Claudio Zuliani, attraverso il suo canale YouTube, ha attaccato duramente la narrazione mediatica sugli episodi arbitrali che hanno coinvolto Juventus e Inter. Al centro della polemica, il rigore assegnato ai bianconeri e quello non concesso ai nerazzurri, con Zuliani che parla apertamente di ‘cambio di versione‘ da parte delle trasmissioni . L'articolo Zuliani sbotta: “Rigore alla Juve chiarissimo, sull’Inter ribaltano la verità. Dopo Bastoni diventati vittime grazie alle.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Zuliani sbeffeggia l’Inter su Lukaku: “A furia di infangarlo, vederlo segnare ed esultare sotto la sua ex curva o alla Stadium. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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