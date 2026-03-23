Zidane pronto a tornare in panchina nel 2027 ESPN | ecco dove allenerà

Zidane pronto a tornare in panchina nel 2027: ecco dove allenerà l’ex giocatore della Juventus e tecnico del Real Madrid. Il mondo del calcio internazionale è scosso da una notizia clamorosa: Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina per guidare la Francia. Dopo anni di speculazioni e il rifiuto di numerose offerte dai top club europei, l’ex fuoriclasse del Real Madrid raccoglierà l’eredità di Didier Deschamps per aprire un nuovo, ambizioso ciclo tecnico alla guida dei Bleus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le conferme arrivano direttamente dai media oltreoceano, che delineano un cronoprogramma ormai definito per il post-Mondiale: secondo ESPN, Zidane assumerà la guida della nazionale francese nell’ estate successiva ai Mondiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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