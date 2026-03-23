Calciomercato Lecce: i giallorossi blindano il proprio talento! Ufficiale il riscatto, di chi si tratta e il comunicato del club Calciomercato Inter: rivoluzione a centrocampo e in porta. Due nomi scalano le gerarchie, cosa succederà davvero in estate Calciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estate Orsolini Bologna, il doppio no di Gattuso e la crisi che sembra non finire più: adesso anche il futuro è un rebus! Mercato Torino, non solo Simeone: anche Vlasic può partire! I club in agguato e l’incognita Mondiale Marotta a tutto tondo: «Siamo meritatamente... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zidane pronto a tornare in panchina! ESPN lancia l’indiscrezione, ecco dove allenerà il tecnico francese

Articoli correlati

Zidane torna in panchina? Dalla Francia spunta un’indiscrezione clamorosa! Ecco lo scenarioKessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà… Calciomercato Juve, futuro già...

Lichtsteiner si siede su una panchina prestigiosa: ecco dove allenerà l’ex terzino della Juventus. C’è il comunicato ufficialeOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.

Zidane senza giri di parole: Tornare da allenatore Ho la Juventus nel cuore ma penso alla Francia

Tutti gli aggiornamenti su Zidane pronto

Argomenti discussi: Zidane torna in panchina? Dalla Francia spunta un'indiscrezione clamorosa! Ecco lo scenario; Kolo Muani pronto a tornare alla Juventus: la decisione è nelle mani dei bianconeri.