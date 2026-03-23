Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver orchestrato per mesi una campagna di terrore contro la propria zia, residente a Rho. La donna, anziana e cardiopatica, era stata convinta dalla presenza del male in casa attraverso scene inscenate dal nipote che mirava all’eredità. L’indagine ha rivelato come l’uomo abbia sfruttato la vulnerabilità della vittima, utilizzando trucchi da palcoscenico per simulare fenomeni soprannaturali e generare un clima di panico costante. Le autorità hanno documentato ogni dettaglio della manipolazione psicologica che ha portato alla denuncia per atti persecutori. La coreografia della paura: quando il soprannaturale diventa arma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zia terrorizzata: nipote simula il diavolo per l’eredità

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Convince la zia che in casa c’è il diavolo con croci sulle pareti e incendi per ottenere l’eredità: arrestatoUn 51enne ha convinto la zia, residente a Rho (Milano), che la sua casa era infestata dal diavolo.