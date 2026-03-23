Zara non rallenta, anzi accelera. A pochi giorni dalla notizia che John Galliano avrebbe collaborato per i prossimi due anni su una serie di collezioni ispirate all’archivio del brand, arriva un nuovo colpo di scena che conferma la strategia ormai chiarissima del colosso spagnolo: presidiare ogni fronte della moda. Il prossimo nome sull’agenda delle collaborazioni è Willy Chavarria. Designer acclamato della scena contemporanea, capace di portare nel mainstream un’estetica potente, identitaria e profondamente politica, firmerà una collaborazione che promette nessuna diluizione e né compromessi. In arrivo in store selezionati e online dal 26 marzo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zara colpisce ancora: in arrivo la collab con Willy Chavarria

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