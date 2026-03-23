Yamaha Welcome Back Home | controllo gratuito per moto usate

Da periodicodaily.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Quando si acquista una moto usata da un privato, il primo dubbio riguarda sempre lo stato reale del veicolo. È proprio su questo punto che si inserisce la nuova iniziativa Yamaha, pensata per offrire maggiore trasparenza e sicurezza a chi entra in possesso di un mezzo di seconda mano. Con il servizio Yamaha Welcome. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Drive Back Home: un genuino on the road tra dramma e leggerezza – Recensione

Leggi anche: Andrea Colombi e la gamma Yamaha 125: "I giovani tornano in moto"

Tutto quello che riguarda Yamaha Welcome Back

Temi più discussi: Welcome Back Home, fai controllare da Yamaha il tuo acquisto usato; Yamaha Welcome Back Home, controllo gratuito per chi compra moto usate da privati.; Yamaha Welcome Back Home: diagnosi elettronica gratuita per le moto usate acquistate da privati; Yamaha: controllo gratuito per chi acquista moto usate da privati.

yamaha welcome back yamaha welcome back homeYamaha Welcome Back Home: controllo gratuito per moto usate(Adnkronos) - Quando si acquista una moto usata da un privato, il primo dubbio riguarda sempre lo stato reale del veicolo. È proprio su questo punto che si ... vicenzareport.it

yamaha welcome back yamaha welcome back homeWelcome Back Home, fai controllare da Yamaha il tuo acquisto usatoCon il servizio di diagnosi dedicato alle moto usate acquistate da privati si apre un nuovo capitolo per le Yamaha di seconda mano ... insella.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.