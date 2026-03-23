Yamaha Welcome Back Home | controllo gratuito per moto usate
(Adnkronos) – Quando si acquista una moto usata da un privato, il primo dubbio riguarda sempre lo stato reale del veicolo. È proprio su questo punto che si inserisce la nuova iniziativa Yamaha, pensata per offrire maggiore trasparenza e sicurezza a chi entra in possesso di un mezzo di seconda mano. Con il servizio Yamaha Welcome. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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Tutto quello che riguarda Yamaha Welcome Back
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Comprare una moto usata da un privato Sai davvero cosa stai portando a casa Yamaha ha tirato fuori una cosa interessante: con “Welcome Back Home” puoi portare la moto in concessionaria e fare una diagnosi elettronica gratuita. Tradotto: ti leggono facebook
Yamaha punta sulla certificazione dell'usato da privati. Programma 'Welcome back home' permette diagnosi in concessionaria #ANSAmotori #ANSA x.com