XPENG aggiorna le auto da remoto | cosa cambia davvero con XOS 5.87

(Adnkronos) – Gli aggiornamenti OTA stanno cambiando il modo di vivere l’auto. Non sono più solo aggiunte marginali, ma veri interventi che incidono su come il veicolo si comporta ogni giorno. Ed è proprio qui che si inserisce l’ultimo aggiornamento di XPENG. Con XOS 5.8.7, XPENG non introduce funzioni rivoluzionarie, ma lavora su qualcosa di più concreto: rendere tutto più fluido. Meno scatti, meno correzioni inutili, meno frizioni nell’utilizzo quotidiano. Il cambiamento più evidente riguarda la guida assistita. Adaptive Cruise Control e mantenimento di corsia sono stati affinati per eliminare quelle piccole incertezze che spesso si percepiscono nei sistemi di questo tipo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Bollo auto 2026: cosa cambia davvero, nuove scadenze, pagamenti e sanzioniIl bollo auto è una tassa di possesso obbligatoria per tutti i proprietari di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Leggi anche: Nuove regole F1 2026: cosa cambia davvero tra auto, motori e sorpassi

Tutti gli aggiornamenti su XPENG aggiorna

Temi più discussi: L'aggiornamento che migliora le Xpeng G6 e G9; Xpeng G6 e G9: l’aggiornamento OTA migliora ADAS e infotainment; XPENG aggiorna G6 e G9: arriva XOS 5.8.7 con guida assistita evoluta; XPENG aggiorna G6 e G9 con XOS 5.8.7: più fluidità alla guida e cockpit ancora più connesso.

XPENG aggiorna le auto da remoto: cosa cambia davvero con XOS 5.8.7Gli aggiornamenti OTA stanno cambiando il modo di vivere l’auto. Non sono più solo aggiunte marginali, ma veri interventi che incidono su come il veicolo si comporta ogni giorno. Ed è proprio qui che ... adnkronos.com

XPENG aggiorna G6 e G9: con XOS 5.8.7 guida più fluida e cockpit sempre più smartNel panorama sempre più competitivo della mobilità elettrica e connessa, XPENG compie un nuovo passo avanti nel segno dell’innovazione continua annunciando il rilascio globale di XOS 5.8.7, l’ultimo a ... megamodo.com

Xpeng G6 e G9: l’aggiornamento OTA migliora ADAS e infotainment x.com

Se Autopark di Tesla vi aveva stupito, ecco la versione di Xpeng che fa un ulteriore passo avanti, permettendovi non solo la scelta di un parcheggio su tanti, ma anche la direzione della vettura nello stesso! facebook