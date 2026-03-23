La superstar della WWE Liv Morgan non ha aspettato il Monday Night Raw al Boston Garden per far parlare di sé, la vincitrice della Royal Rumble 2026 è andata domenica a vedere una partita dei Celtics insieme a Raquel Rodriguez, e le due superstar WWE hanno dato spettacolo, bevendo birra a grandi sorsi sul maxischermo del Garden, facendo impazzire i fan presenti! AYOOOOO LIV MORGAN CHUGGED THE ENTIRE BEER AT THE BOSTON CELTICS GAME SHE TOO REAL (HT @SkyeSteeves ) pic.twitter.com8udwXuKvq6 — FADE (@FadeAwayMedia) March 23, 2026 Morgan aveva già anticipato l’evento in precedenza, e il suo brindisi con la birra bevuta in pieno stile Stone Cold Steve Austin è diventato il momento virale della serata, con i fan che ironizzavano dicendo che lei è «troppo autentica» e che Raquel Rodriguez è l’autista sobria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Siparietto di Liv Morgan e Raquel Rodriguez, presenti alla partita dei Boston Celtics

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