Un nuovo rumor sta circolando nell’ambiente WWE: Logan Paul potrebbe affrontare Tom Brady in un match a WrestleMania. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la voce si inserisce nella tendenza della compagnia a coinvolgere grandi nomi dello sport e dello spettacolo nei suoi eventi principali Logan Paul è ormai una presenza stabile in WWE, con diversi match di alto profilo e prestazioni solide sul piano atletico. Dall’altra parte, Tom Brady non ha mai avuto esperienze nel wrestling, ma resta uno degli atleti più riconoscibili al mondo anche dopo il ritiro dalla NFL. Al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni. Non risultano trattative ufficiali né segnali concreti da parte della WWE o di Brady. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul potrebbe affrontare Tom Brady a Wrestlemania

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