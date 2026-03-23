La WWE starebbe lavorando per portare una delle più grandi icone dello sport mondiale a WrestleMania 42. Secondo Dave Meltzer, la compagnia è attualmente in trattativa con la leggenda NFL Tom Brady per un possibile coinvolgimento nello show che si terrà a Las Vegas il 18 e 19 aprile 2026. Al momento, tuttavia, non sarebbe stato ancora raggiunto alcun accordo definitivo. Le discussioni tra le parti sarebbero in corso, ma la presenza di Brady allo Showcase of the Immortals resta incerta. Le trattative e il possibile ruolo. Secondo quanto riportato da Wrestling Observer Radio, la WWE e Tom Brady sarebbero “in negoziazione”, ma senza alcun contratto firmato al momento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Contatti in corso con Tom Brady per WrestleMania 42

Articoli correlati

Tom Brady verso il ring di WrestleMania 42: è ufficiale?Negli ultimi giorni si è acceso l'interesse per una possibile collaborazione tra Tom Brady e la WWE, legata a WrestleMania 42.

Seth Rollins: “Combatterei contro Tom Brady a Wrestlemania e vincerei facilmente”.WrestleMania ospita spesso apparizioni di celebrità, e si vocifera che una persona che parteciperà allo “Show of Shows” di quest’anno sia l’ex star...