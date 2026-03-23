Il nome, del resto, dice già molto. VATÍSIMO nasce da «vato», termine colloquiale usato nella cultura chicana per riferirsi ad amici, partner e persone care, e si presenta come una celebrazione di legami, orgoglio identitario e appartenenza. Tradotto in vestiti, significa una collezione ready-to-wear per donna e uomo che mescola tailoring netto e preciso, materiali premium e quel linguaggio visivo di Chavarria che da anni tiene insieme moda, politica e cultura. Non è un caso che il marchio spagnolo abbia scelto proprio lui in questo momento. Negli ultimi mesi Willy Chavarria è diventato uno dei nomi più forti della moda americana, con sfilate sopra le righe che catturano l'attenzione stagione dopo stagione e una linea uomo e donna sempre in espansione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Willy Chavarria è il protagonista della nuova collaborazione di Zara

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