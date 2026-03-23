volta a catalunya 2026 il ritorno di filippo baroncini dopo la grande paura di agosto

Roma, 23 marzo 2026 – In una UAE Team Emirates-XRG sempre più ai piedi di Tadej Pogacar, l'uomo che inanella record su record e vittorie su vittorie (non ultima quella della Milano-Sanremo 2026 ), ci sono tanti altri corridori e tante altre storie altrettanto meritevoli di essere raccontate: una riguarda Filippo Baroncini, tornato a gareggiare oggi, in occasione della prima tappa della Volta a Catalunya 2026 dopo un'assenza lunghissima, causata da un incidente gravissimo che avrebbe potuto avere conseguenze addirittura peggiori. Il ritorno di Baroncini. Il corridore romagnolo non attaccava il numero alla schiena dal Giro di Polonia 2025: era... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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