Volley semifinali playoff | per l' Igor Novara è notte fonda Al Palaverde martedì sera è vietato sbagliar

Dopo il ko in Gara 2 al PalaIgor, le ragazze di Bernardi volano a Treviso senza più margine di errore. Conegliano è avanti 2-0 e punta la decima finale scudetto. Per i tifosi novaresi l'unica strada è credere nell'impresa. Doveva essere la notte del riscatto e invece è arrivata un'altra sconfitta. Sabato al PalaIgor, l'Igor Gorgonzola Novara ha subito la legge di Conegliano in una Gara 2 senza storia. Le campionesse in carica trevigiane non hanno lasciato spazio alle piemontesi, trascinate da una Gabi semplicemente inarrestabile: devastante sotto rete, ma decisiva anche in ricezione e in difesa, come spesso le accade nei momenti che contano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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