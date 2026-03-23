Il Leo ed il Lions Club Firenze sono lieti di invitarvi allo spettacolo “Voci di donne - Viaggio dell’anima femminile”Vi aspettiamo sabato 28 marzo alle ore 18:30 alla Chiesa Anglicana, via Bernardo Rucellai 9, 50123, Firenze. ??L’ingresso è a OFFERTA LIBERA e l’intero ricavato sarà devoluto al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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