Vivere con endometriosi per 1 donna su 4 pesa sui percorsi formativi e lavorativi

(Adnkronos) – Dolore cronico, affaticamento, disturbi del sonno: questi e altri sintomi tipicamente associati all’endometriosi possono compromettere la qualità della vita. Tra le donne che ne soffrono, fino a una su 4 può sperimentare un impatto rilevante sui percorsi formativi e lavorativi, soprattutto quando i sintomi compaiono in adolescenza e la diagnosi arriva in ritardo.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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